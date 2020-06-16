Киев и еще 10 областей не готовы к смягчению карантина, - МЗ

16 июня, 2020, 16:28

Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина из-за превышенного показателя заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме столицы, требованиям МЗ не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Все эти регионы имеют более 12 больных COVID-19 на 100 тыс. населения:

- Киев - 15,57;

- Винницкая область - 18,13;

- Волынская область - 37,43;

- Житомирская область - 13,75;

- Закарпатская область - 24,01;

- Ивано-Франковская область - 15,14;

- Львовская область - 34,29;

- Ровенская область - 32,88;

- Тернопольская область - 17,15;

- Черновицкая область - 31,51;

- Черниговская область - 12,42.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .