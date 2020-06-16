Киев и еще 10 областей не готовы к смягчению карантина, - МЗ
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Кроме столицы, требованиям МЗ не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Все эти регионы имеют более 12 больных COVID-19 на 100 тыс. населения:
- Киев - 15,57;
- Винницкая область - 18,13;
- Волынская область - 37,43;
- Житомирская область - 13,75;
- Закарпатская область - 24,01;
- Ивано-Франковская область - 15,14;
- Львовская область - 34,29;
- Ровенская область - 32,88;
- Тернопольская область - 17,15;
- Черновицкая область - 31,51;
- Черниговская область - 12,42.
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