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Espreso.tvОбществоКурс валют: доллар подорожал еще на 11 копеек

Курс валют: доллар подорожал еще на 11 копеек

Национальный банк Украины на 16 июня 2020 г. установил официальный курс на отметке 26,84 грн/$

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 26,844 грн/$ (+0,1137 грн). Курс доллара на 15 июня составил 26,7303 грн.

Вчера на открытии межбанка курс доллара в продаже поднимался до 26,82 грн, добавив 4 копейки по сравнению с концом прошлой недели. В то же время курс евро снижался до отметки 30,14 грн.

К закрытию межбанковского рынка курс доллара составил 26,81 грн, а евро поднялся до 30,23 грн.

Вчера в обменных пунктах Украины курс доллара поднимался в среднем до 26,86 грн. Это на 7 копеек больше, если сравнивать с предыдущим рабочим днем. Курс евро снизился до 30,20 грн/евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара вчера достиг 26,63 (26,57 - 12 июня), продажи - 26,86 (26,79 - 12 июня) грн/$. Средний курс покупки евро составил 29,71 (29,75 - 12 июня), продажи - 30,20 (30,25 - 12 июня) грн/евро.

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