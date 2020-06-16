Контрразведка поймала завербованного Россией капитана ВМСУ на попытке передать оборонные сведения

16 июня, 2020, 18:54

Военная контрразведка СБУ предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины представителям спецслужб РФ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданства. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам ", - говорится в сообщении.

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Полученные сведения фигурант планировал передать российским кураторам после выезда на постоянное место жительства в аннексированный Крым. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов ВСУ. По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

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