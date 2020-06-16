Комитет сената США одобрил выделение $10 млн на подготовку ядерных испытаний

16 июня, 2020, 12:36

Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, которая позволяет сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания, и предусматривает 10 млн долларов на соответствующие проекты

Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается в тексте поправки, предложенная сенатором-республиканцем Томом Коттоном инициатива предоставит менее $10 млн для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое требуется для проведения ядерного испытания по необходимости".

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал возможность проведения ядерного испытания "полной бессмыслицей".

По его словам, это может спровоцировать ядерные испытания со стороны других государств и вызвать новую гонку ядерных вооружений, в которой каждый окажется в проигрыше.

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Напомним, ранее чиновники администрации Трампа во время совещания по национальной безопасности поставили вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний в США после их свертывания в 1992 году.

Позже помощник главы Пентагона Дрю Уолтер заявил, что в США смогут провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если будет соответствующий приказ от Трампа.

По его словам, в штате Невада есть место, где можно провести подземные ядерные испытания.