Хмельницкий суд рассмотрит админпротокол на Зеленского за нарушение карантина 19 июня

16 июня, 2020, 15:22

19 июня в 9:00 Хмельницкий городской райсуд рассмотрит админпротокол, который был составлен в отношении президента Владимира Зеленского за посещение кафе во время рабочей поездки в Хмельницкую область

Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на расписание заседаний на сайте районного суда города Хмельницкого.

Зеленского обвиняют в нарушении ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях (предусматривает ответственность за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом О защите населения от инфекционных болезней).

Ему грозит штраф от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн (поскольку он является должностным лицом).

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что за нарушение Зеленским карантина во время визита в Хмельницкий его ждет наказание. А 10 июня в МВД подтвердили, что правоохранители составили на президента Владимира Зеленского административный протокол за нарушение карантина.

Поводом для этого стал скандал, который разгорелся после того, как 3 июня глава государства во время визита в Хмельницкий посетил одну из местных кафе.

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Несмотря на ограничения, согласно которым клиенты могли находиться только за столиками на летней площадке, Зеленский и его окружение пили кофе внутри помещения, при этом за столом их сидело больше четырех, что также является нарушением, даже в условиях ослабленного карантина, который тогда не вступил в действие.

Кроме президента, административные протоколы были также составлены на главу ОПУ Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра города Александра Симчишина и хозяина заведения.

Напомним, Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был главный санврач Ляшко.

Зеленский рассказал, что делал в кафе на Хмельнитчине.

Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантина в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского.

11 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил , что штраф за нарушение карантина стал его самым дорогим кофе в жизни.

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