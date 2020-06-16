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Espreso.tvОбществоКабмин планирует усилить ответственность за нарушение масочного режима

Кабмин планирует усилить ответственность за нарушение масочного режима


фото: reuters
Кабинет министров Украины планирует усилить ответственность за несоблюдение масочного режима, также правительство готово пересмотреть режим ношения масок на улицах

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

"Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и на общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", - отметил премьер.

Он также добавил, что сейчас важно держать эпидемию с COVID-19 под контролем, учитывая, что ослабление карантина общество воспринимает как его отмену.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными", - добавил Шмыгаль.

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