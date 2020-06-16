ГП "Медицинские закупки" обратится в суд из-за блокирования работы МЗ, - Жумадилов

16 июня, 2020, 18:24

По словам директора госпредприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова, 12 июня Кабмин принял постановление, которое заблокировало приобретение лекарств государством

Об этом заявил директор государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов в Facеbook.

"Постановление существенно замедляет и, по сути, делает невозможным наши тендерные процедуры. По нашему мнению это Постановление является противоправным, алогичным, контрпродуктивным", - говорится в заявлении предприятия.

Там пояснили, что решение КМУ противоречит в т. ч. 4 ст. 7 Закона Украины "О публичных закупках". Указанная статья четко регламентирует перечень уполномоченных органов, имеющих право осуществлять контроль в сфере публичных закупок. Это - Счетная палата, Антимонопольный комитет Украины, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственного финансового контроля (Государственная аудиторская служба Украины). Данные органы должны осуществлять надзор в пределах своих полномочий, определенных Конституцией и законами Украины. Никаких "но", "и т.п.", "определяется Постановлением Кабинета Министров Украины".

В ГП отметили, что проголосовав за постановление № 478 правительство наделило Министерство здравоохранения Украины несвойственными и незаконными функциями, а именно осуществлять надзор и контроль за закупками.

Постановление предусматривает, что ГП "Медицинские закупки" необходимо согласовывать с МЗ "технические, качественные и другие характеристики товаров и услуг, которые являются предметом закупки, а также проект договора, который будет заключен по результатам закупки". По результатам согласования перечисляются деньги. Однако, данное Постановление не регулирует механизмы таких согласований со стороны МЗ, их сроки, ответственность за их нарушение. Также не понятно, что считается "другими" характеристиками товаров. Все действия в рамках тендерных процедур должны быть проведены вовремя, в сроки, указанные Законом Украины "О публичных закупках", однако документы на получение согласования от МЗ могут находиться в стенах Министерства неделями или месяцами. ГП сейчас уже опубликовало 95 тендеров и готовит к публикации другие почти 400 тендерных процедур.

Публикация Постановления означает, что отныне ГП должен согласовывать каждую из них с МЗ в порядке и способом, что не урегулированы должным образом.

"За последние три дня объявили 95 тендеров по 490 запланированных всего в этом году по центральным программам.

Сегодня объявили 0. Завтра обращаемся в Окружной админсуд Киева с иском о признании изменений в постановление противоправными и недействительными ", - Отметил Арсен Жумадилов.

Также предприятие обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отменить данное постановление.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb