Единственное производство против меня закрыто, - мэр Черкасс
16 июня, 2020, 14:39
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что единственное уголовное производство, возбужденное против него экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Единственное уголовное производство, нарушенное против меня скандальным экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто. Других уголовных производств, в которых содержатся данные о привлечении меня к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого не установлено", - написал мэр Черкасс.
Он считает, что за свои слова нужно отвечать перед законом в равной степени и президенту, и мэру, и рядовому гражданину.
- Напомним, что несмотря на то, что Черкасщина относится к наиболее инфицированным Covid-19 областям Украины , в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- 2 мая черкасский мэр Анатолий Бондаренко обратился к Зеленскому словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться" .
- На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом».
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