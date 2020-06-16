 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕдинственное производство против меня закрыто, - мэр Черкасс

Единственное производство против меня закрыто, - мэр Черкасс


фото: pravda.ua
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что единственное уголовное производство, возбужденное против него экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Единственное уголовное производство, нарушенное против меня скандальным экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто. Других уголовных производств, в которых содержатся данные о привлечении меня к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого не установлено", - написал мэр Черкасс.

Он считает, что за свои слова нужно отвечать перед законом в равной степени и президенту, и мэру, и рядовому гражданину.

  • Напомним, что несмотря на то, что Черкасщина относится к наиболее инфицированным Covid-19 областям Украины , в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
  • 2 мая черкасский мэр Анатолий Бондаренко обратился к Зеленскому словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться" .
  • На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом».

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать