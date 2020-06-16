Единственное производство против меня закрыто, - мэр Черкасс

16 июня, 2020, 14:39

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что единственное уголовное производство, возбужденное против него экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Единственное уголовное производство, нарушенное против меня скандальным экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто. Других уголовных производств, в которых содержатся данные о привлечении меня к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого не установлено", - написал мэр Черкасс.