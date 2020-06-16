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Espreso.tvОбществоДуда проигрывает во втором туре выборов президента Польши - опрос

Дуда проигрывает во втором туре выборов президента Польши - опрос


фото: reuters
Большинство польских избирателей во втором туре президентских выборов проголосует против действующего главы государства Анджея Дуды

Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание Onet.

Оно ссылается на итоги опроса, проведенного компанией Maison & Partners.

По его данным, если во втором туре Дуда будет бороться с Рафалом Тшасковским, то получит 39% против 42% у оппонента, но 19% не определились, за кого голосовать.

Если соперником Дуды будет Шимон Головня, то 38% проголосуют за нынешнего президента, за Головню - 46%, в этом случае определились с кандидатом 16% опрошенных.

При этом Дуда выходит на первое место в первом туре выборов.

Президентские выборы в Польше состоятся 28 июня.

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