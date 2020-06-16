Что означает решение Верховного Суда по делу о вкладах семьи Суркисов в ПриватБанке, пояснил Антон Швец

16 июня, 2020, 08:35

15 июня Верховный суд так и не решил окончательно, как надо судить братьев Суркисов по поводу их вкладов в ПриватБанке, но принял решение о том, что судить нужно в гражданском, а не в административном суде

Об этом в эфире "Большого эфира" Василия Зимы на телеканале "Еспресо" рассказал лидер партии "Демсокира" Антон Швец, который присутствовал на заседании суда. Он также сказал, что видел на заседании представителей МВФ.

"Верховный Суд почему-то именно сейчас решил, что административная юрисдикция, по которой шли братья Суркисы, она неверная. А правильная юрисдикция - гражданская. Поэтому они (судьи, - ред.) сказали: "Окей, мы отменяем все решения, которые вынесли суды первой и второй инстанции. Мы останавливаем производство по взысканию денег в пользу Суркисов и их семьи, и оффшоров и т.д. Но Суркисы могут попытаться защитить себя в рамках Гражданского кодекса", - пояснил Швец.

Он назвал решение Верховного Суда победой, но не окончательной.

"Верховный суд мог бы сказать: "Приняли новый закон, антиколомойский, поэтому не могут Коломойский, Суркисы, Медведчук или кто-то с ними связаный забрать у нас деньги еще раз". Но Верховный суд, к сожалению, такого не сказал", - резюмировал Швец.

Речь идет о 1 млрд грн, которые находились на счетах семьи Суркисов в ПриватБанке на момент его национализации в 2016 году. По данным НП Бизнес, у Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (Жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.

Поскольку во время работы временной администрации Суркисы были признаны связанными с банком лицами, их средства были конвертированы в капитал банка по процедуре bail-in.

Суркисы обжаловали это решение в административном суде и выиграли первую и вторую инстанцию. Уже государственный ПриватБанк во исполнение решения судов провел взаимозачет и списал Суркисам долги на 1 млрд грн. Благодаря решению Верховного суда 15 июня этот взаимозачет можно будет отменить.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева по иску Суркисов признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании Суркисов связанными с ПриватБанком лицами. В ноябре 2017 г. Киевский админсуд подтвердил это решение.

15 июня 2020 г. Большая Палата Верховного Суда отменила эти решения.

Если бы суд принял решение в пользу Суркисов, это бы поставило под сомнение решение о национализации ПриватБанка. Но Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций .