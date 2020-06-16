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Espreso.tvСпортЧесть и вызов: Украинец поделился ожиданиями от боя UFC против ученика Нурмагомедова

Честь и вызов: Украинец поделился ожиданиями от боя UFC против ученика Нурмагомедова


фото: Getty Images
Украинский боец смешанных единоборств Александр Доскальчук поделился ожиданиями от дебюта в UFC в поединке против россиянина Тагира Уланбекова

Об этом сообщает Sport24.

Доскальчук назвал бой против Уланбекова, которого тренирует отец чемпиона мира UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Хабиба Нурамгомедова - Абдулманап Нурмагомедов - большая честь.

"Тагира тренирует Нурмагомедов. Для меня это честь. Потому что Абдулманап - один из лучших тренеров в мире, Хабиб - один из лучших бойцов независимо от весовых категорий, а Тагир - ученик Абдулманапа. Мне интересен такой вызов, поэтому я с удовольствием его принял" - сказал Доскальчук.

Доскальчук встретится с Уланбековым 15 июля в ОАЭ.

В активе 30-летнего Александра Доскальчука, выступающего в легчайшем весе (до 61 кг), 9 выигранных поединков из 10.

На счету 29-летнего Уланбекова 11 поединков, в которых он получил 10 побед и потерпел 1 поражение.

  • Напомним, 11 июня стало известно, что украинский боец смешанных единоборств Александр Доскальчук проведет дебютный поединок в UFC на бойцовском острове в ОАЭ.

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