Аэропорт "Харьков" отправил первый после карантина внутренний рейс
16 июня, 2020, 16:10
Международный аэропорт "Харьков" отправил первый внутренний рейс после карантина
Об этом сообщили в пресс-служба аэропорта.
"15 июня в 22:05 в Международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолет после карантинной перерыва. Он выполнял рейс Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолет отправился 16 июня в 7:40", - говорится в сообщении.
Отныне прямые регулярные рейсы из Харькова в Киев будут выполняться ежедневно, стоимость билетов на них стартует от 836 грн.
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