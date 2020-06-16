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Espreso.tvОбществоАэропорт "Харьков" отправил первый после карантина внутренний рейс

Аэропорт "Харьков" отправил первый после карантина внутренний рейс


фото: reuters
Международный аэропорт "Харьков" отправил первый внутренний рейс после карантина

Об этом сообщили в пресс-служба аэропорта.

"15 июня в 22:05 в Международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолет после карантинной перерыва. Он выполнял рейс Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолет отправился 16 июня в 7:40", - говорится в сообщении. 

Отныне прямые регулярные рейсы из Харькова в Киев будут выполняться ежедневно, стоимость билетов на них стартует от 836 грн.

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