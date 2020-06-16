1,5 млрд Януковича: Верховный суд разблокировал пересмотр решения о конфискованных деньгах

16 июня, 2020, 20:17

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда разблокировал пересмотр решения о конфискованных "деньгах экс-президента Виктора Януковича"

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Суд отменил решение суда Донецкой области об отказе рассмотреть апелляцию и решил назначить новое рассмотрение.

Речь идет о спецконфискации 1,5 млрд долларов компаний, связанных с беглым президентом.

"16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц" Aldoza Investments Limited "," Wonderbliss Ltd "," Opalcore Ltd "," Erosaria Ltd "," Akemi Management Limited "," Loricom Holding Group Ltd "," Foxtron Networks Limited ", которые оспаривали постановление апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. КУС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полный текст постановления будет объявлен 22 июня.