Зеленский и Трюдо обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Канадой

15 июня, 2020, 19:24

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава канадского правительства передал слова поддержки Елене Зеленский, которая заболела COVID-19, как в свое время Софи Трюдо.

Зеленский поблагодарил Канаду за гумпомощь.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН размером 500 тысяч канадских долларов", - подчеркнул он.

Президент выразил надежду на прогресс в процессе либерализации Канадой визового режима для украинцев.

"Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - предложил Зеленский.

Трюдо отметил, что сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации.