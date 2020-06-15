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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил двух послов

Зеленский уволил двух послов

Президент Владимир Зеленский в понедельник уволил послов Владимира Пахиля и Николая Нагорного

Об этом говорится в указах №223/2020 и №224/2020.

Пахиль с 2012 года представлял интересы Украины в Индонезии и был представителем при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Нагорный был назначен еще летом 2010 года в качестве посла в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Через год там началась война, режим Муаммара Каддафи был свергнут, и сейчас эта страна известна как государство Ливия.

Посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе. Нагорный был послом в этой стране с 2015 года, а в Чаде - с 2013 года.

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