Зеленский уволил двух послов
15 июня, 2020, 18:25
Президент Владимир Зеленский в понедельник уволил послов Владимира Пахиля и Николая Нагорного
Об этом говорится в указах №223/2020 и №224/2020.
Пахиль с 2012 года представлял интересы Украины в Индонезии и был представителем при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
Нагорный был назначен еще летом 2010 года в качестве посла в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Через год там началась война, режим Муаммара Каддафи был свергнут, и сейчас эта страна известна как государство Ливия.
Посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе. Нагорный был послом в этой стране с 2015 года, а в Чаде - с 2013 года.
- Президент Владимир Зеленский освободил от должности посла во Франции Олега Шамшура и назначил на его место Вадима Омельченко.