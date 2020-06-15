Зеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть законопроект по поддержке культуры

15 июня, 2020, 11:58

Об этом говорится в письме главы государства голове Верховной Рады Дмитрию Разумкову, передает Офис президента.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и относительно работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения по упомянутому проекту закона Украины ", - говорится в письме.

В своем письме Зеленский отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

Проект закона № 3377, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу 13 мая 2020 года. Комитету Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики было поручено доработать и внести документ на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.

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