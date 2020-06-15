 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть законопроект по поддержке культуры

Зеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть законопроект по поддержке культуры


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий

Об этом говорится в письме главы государства голове Верховной Рады Дмитрию Разумкову, передает Офис президента.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и относительно работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения по упомянутому проекту закона Украины ", - говорится в письме.

В своем письме Зеленский отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

Проект закона № 3377, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу 13 мая 2020 года. Комитету Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики было поручено доработать и внести документ на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать