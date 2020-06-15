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Espreso.tvОбществоИзраиль создаст город в честь Трампа

Израиль создаст город в честь Трампа


фото: reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство начало работу по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа, которое будет построено на Голанских высотах

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп (Высоты Трампа) на Голанских высотах", - сообщил Нетаньяху.

Сначала правительство выделит восемь миллионов шекелей (около 2,3 млн долларов), которые пойдут на строительство временных сооружений и планирование строительства.

После этого начнется продажа земли под строительство домов в новом поселении.

Решение о создании на Голанских высотах поселение в честь Дональда Трампа было принято после того, как президент США признал суверенитет над высотами Израилем. Также Трамп признал Иерусалим столицей государства и перенес туда американское посольство.

Голанские высоты - стратегически важное плато между Израилем и Сирией площадью около 1200 квадратных километров. Эта территория была частью Сирии, пока Израиль не захватил ее в Шестидневной войне на Ближнем Востоке в 1967 году.

В 1981 году Израиль в одностороннем порядке утвердил свой суверенитет над Голанскими высотами. Этот шаг не был признан ни США, ни другими мировыми державами.

Сейчас Израиль и Сирия считают эти земли своими. Израиль считает, что Голанские высоты могут быть использованы Ираном в Сирии как передовая база для нападений.

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