Израиль готовится ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной в ближайшие недели, - МИД
15 июня, 2020, 21:41
Кнессет (парламент) Израиля в ближайшие недели планирует ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной
Соответствующее заявление в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сделал глава МИД Израиля Габи Ашкенази, передает пресс-служба украинского министерства.
"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - сообщили в МИД.
Также министры обменялись приглашениями посетить Украину и Израиль соответственно.
- Напомним, 21 января 2019 года Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ .
- Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем 7 августа.
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