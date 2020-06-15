Израиль готовится ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной в ближайшие недели, - МИД

15 июня, 2020, 21:41

Кнессет (парламент) Израиля в ближайшие недели планирует ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Соответствующее заявление в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сделал глава МИД Израиля Габи Ашкенази, передает пресс-служба украинского министерства.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - сообщили в МИД.

Также министры обменялись приглашениями посетить Украину и Израиль соответственно.