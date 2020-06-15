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Espreso.tvОбществоИран заявил, что пандемия COVID-19 замедляет передачу "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Иран заявил, что пандемия COVID-19 замедляет передачу "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Иран сообщил, что пандемия коронавируса замедлила его планы передать за границу для исследования бортовые регистраторы сбитого иранскими военными в январе украинского пассажирского самолета

Об этом заявил представитель правительства Ирана Али Рабей сообщает Франс-пресс .

"С первых дней этого мучительного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании "черных ящиков" украинского самолета. Нашей стороне нечего скрывать. Если возможно прочитать их в Украине, это будет сделано в Украине. Иначе "черные ящики" прочитают во Франции" , - сообщил Рабей.

По его словам, пандемия COVID-19 замедляет передачу "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

"Этот процесс замедлила коронавирусная пандемия, по которой сейчас отменено большинство международных авиарейсов - это, по его словам, привело к "непроизвольной задержке".

"Мы восстановим процесс после постепенного восстановления международных рейсов и выяснения результатов переговоров между Ираном и другими участниками процесса", - отметил Рабей.

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