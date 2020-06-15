Иран заявил, что пандемия COVID-19 замедляет передачу "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

15 июня, 2020, 20:45

Иран сообщил, что пандемия коронавируса замедлила его планы передать за границу для исследования бортовые регистраторы сбитого иранскими военными в январе украинского пассажирского самолета

Об этом заявил представитель правительства Ирана Али Рабей сообщает Франс-пресс .

"С первых дней этого мучительного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании "черных ящиков" украинского самолета. Нашей стороне нечего скрывать. Если возможно прочитать их в Украине, это будет сделано в Украине. Иначе "черные ящики" прочитают во Франции" , - сообщил Рабей.

По его словам, пандемия COVID-19 замедляет передачу "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

"Этот процесс замедлила коронавирусная пандемия, по которой сейчас отменено большинство международных авиарейсов - это, по его словам, привело к "непроизвольной задержке".

"Мы восстановим процесс после постепенного восстановления международных рейсов и выяснения результатов переговоров между Ираном и другими участниками процесса", - отметил Рабей.

Напомним, Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ.

Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

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