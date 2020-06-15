 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирИнформация о границах и ограничениях: ЕС запустил сервис для планирования путешествий во время карантина

Информация о границах и ограничениях: ЕС запустил сервис для планирования путешествий во время карантина

Европейская комиссия запустила сайт Re-open EU для планирования туристических поездок в условиях карантина

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Теперь европейцы смогут уверенно планировать свой отпуск, поскольку платформа дает в режиме реального времени информацию о границах, транспортных средствах, ограничениях на поездки, мероприятиях общественного здоровья и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение лицевых масок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа является ключевым ориентиром для всех, кто путешествует в ЕС, поскольку она централизует информацию, которую собирает Европейская комиссия и государства-члены ЕС.

Сайт доступен на всех языках ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать