Информация о границах и ограничениях: ЕС запустил сервис для планирования путешествий во время карантина

15 июня, 2020, 19:43

Европейская комиссия запустила сайт Re-open EU для планирования туристических поездок в условиях карантина

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Теперь европейцы смогут уверенно планировать свой отпуск, поскольку платформа дает в режиме реального времени информацию о границах, транспортных средствах, ограничениях на поездки, мероприятиях общественного здоровья и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение лицевых масок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа является ключевым ориентиром для всех, кто путешествует в ЕС, поскольку она централизует информацию, которую собирает Европейская комиссия и государства-члены ЕС.

Сайт доступен на всех языках ЕС.

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