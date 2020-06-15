Во фракции "Слуга народа" 153 из 247 нардепов являются миллионерами, - КИУ
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины".
"153 народных депутата фракции "Слуга народа" являются миллионерами согласно данным их деклараций. Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди самых богатых депутатов "Слуги народа":
Олег Воронько - задекларировал 123 млн грн;
Александр Сова - 79 млн грн;
Андрей Герус - 38 млн грн;
Роман Мулик - 24 млн грн;
Остап Шипайло - 22 млн грн;
Руслан Горбенко - 22 млн грн;
Александр Трухин - 21 млн грн;
Давид Арахамия - 21 млн грн;
Гео Лерос - 20 млн грн;
Артем Культенко - 19 млн грн.
Меньше всего средств среди депутатов монобольшинства задекларировали Сергей Колебошин (75 тыс. грн), Елизавета Богуцкая (66 тыс.), Орест Саламаха (62 тыс.), Юлия Овчинникова (55 тыс.) и Анатолий Драбовский (16 тыс.)
Вместе 247 народных депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1 млрд грн (90% средств - наличные).