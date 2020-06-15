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Espreso.tvОбществоВерховный суд отменил ходатайство ПриватБанка о приводе Суркисов в суд

Верховный суд отменил ходатайство ПриватБанка о приводе Суркисов в суд

15 июня на заседании Верховного суда по делу о признании Суркисов связанными с ПриватБанком лицами было отменено ходатайство защиты о приводе братьев-олигархов

Об этом сообщил лидер партии "Демсокира" Антон Швец из зала суда.

До перерыва в ходе заседания ПриватБанк подал ходатайство о поводу в суд Суркисов как совладельцев телеканала "1 + 1". Защита апеллирует к заявлениям братьев Суркисов в Высоком суде Лондона, где они заявляют, что являются совладельцами телеканала Игоря Коломойского.

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ПриватБанк выступил за то, что Суркисы дали показания в Верховном суде, по доли в "1 + 1".

После этого суд отклонил ходатайство ПриватБанка и объявил перерыв в заседании на 20 минут.

 

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