Верховный суд отменил ходатайство ПриватБанка о приводе Суркисов в суд
Об этом сообщил лидер партии "Демсокира" Антон Швец из зала суда.
До перерыва в ходе заседания ПриватБанк подал ходатайство о поводу в суд Суркисов как совладельцев телеканала "1 + 1". Защита апеллирует к заявлениям братьев Суркисов в Высоком суде Лондона, где они заявляют, что являются совладельцами телеканала Игоря Коломойского.
Читайте также: На суд по Суркисам пришли представители Большой семерки и МВФ, - Швец
ПриватБанк выступил за то, что Суркисы дали показания в Верховном суде, по доли в "1 + 1".
После этого суд отклонил ходатайство ПриватБанка и объявил перерыв в заседании на 20 минут.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb