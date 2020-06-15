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Espreso.tvОбществоВАКС вынес первый тюремный приговор: 5 лет с конфискацией для депутата Киевсовета от РПЛ

ВАКС вынес первый тюремный приговор: 5 лет с конфискацией для депутата Киевсовета от РПЛ


фото: 24 канал
Высший антикоррупционный суд впервые вынес приговор о тюремном заключении

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Facebook.

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского облсовета Александра Мефодия к пяти годам тюрьмы.

Депутат предлагал бизнесмену за $5 тыс. решить вопрос с правоохранительными органами. Его задержали во время получения взятки.

В пресс-службе суда отметили, что установлено, что депутат в апреле 2019 года получил взятку за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Такие действия депутата были соединены с созданием условий, которые квалифицированы судом как вымогательство.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

 

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