ВАКС вынес первый тюремный приговор: 5 лет с конфискацией для депутата Киевсовета от РПЛ

15 июня, 2020, 19:28

Высший антикоррупционный суд впервые вынес приговор о тюремном заключении

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Facebook.

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского облсовета Александра Мефодия к пяти годам тюрьмы.

Депутат предлагал бизнесмену за $5 тыс. решить вопрос с правоохранительными органами. Его задержали во время получения взятки.

В пресс-службе суда отметили, что установлено, что депутат в апреле 2019 года получил взятку за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Такие действия депутата были соединены с созданием условий, которые квалифицированы судом как вымогательство.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.