В Иране за сутки от коронавируса умерли более 100 человек

15 июня, 2020, 09:20

В Иране 14 июня от коронавируса умерли более 100 человек, такая ситуация сложилась впервые за два месяца

Об этом сообщает AFP .

"Иран в воскресенье сообщил о более чем 100 новых смертельных случаев в течение одного дня, впервые за два месяца", - говорится в сообщении.

По словам прессекретар министерства здравоохранения симы Садат Лари от коронавируса за минувшие сутки погибли 107 человек.

В последний раз в стране регистрировались подобные цифры 13 апреля, тогда за сутки погибли 111 человек.

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