В Украину прибыли 90 военных инструкторов из Канады
Об этом сообщает в Facebook командование Вооруженных сил Канады в Украине.
"Почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, командующий оперативной группы подполковник Райан Стимпсон и сержант-майор Крис Ригби поздравили около 90 солдат, прибывших из Трентона (Онтарио) в международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого", - говорится в сообщении.
Большинство военнослужащих принадлежат к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии. По прибытии военнослужащие отправились на двухнедельную изоляцию, прежде чем присоединиться к миссии.
Ранее в Украину уже прибыли 60 канадских военнослужащих.
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