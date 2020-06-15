В Украину прибыли 90 военных инструкторов из Канады

15 июня, 2020, 22:12

В понедельник, 15 июня, в Украину прибыли 90 военнослужащих Вооруженных сил Канады в рамках девятой ротации Оперативной объединенной миссии

Об этом сообщает в Facebook командование Вооруженных сил Канады в Украине.

"Почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, командующий оперативной группы подполковник Райан Стимпсон и сержант-майор Крис Ригби поздравили около 90 солдат, прибывших из Трентона (Онтарио) в международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого", - говорится в сообщении.

Большинство военнослужащих принадлежат к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии. По прибытии военнослужащие отправились на двухнедельную изоляцию, прежде чем присоединиться к миссии.

Ранее в Украину уже прибыли 60 канадских военнослужащих.

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