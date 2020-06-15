В столице Канады столкнулись два самолета

15 июня, 2020, 07:19

В столице Канады Оттаве столкнулись два малых пассажирские самолета

Об этом сообщает CBS News .

Один из самолетов упал в реку на западной окраине города. По словам очевидцев, он сорвался в пике и перевернулся после удара о воду.

На место катастрофы сразу прибыли лодки, которые подобрали пилота. Спасательные службы затем начали извлекать обломки из воды.

Другой самолет-участник инцидента сумел приземлиться в соседнем с Оттавой аэропорту, несмотря на повреждения носового колеса. На его борту находились четыре человека, в том числе один ребенок.