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Espreso.tvМирВ столице Канады столкнулись два самолета

В столице Канады столкнулись два самолета

В столице Канады Оттаве столкнулись два малых пассажирские самолета

Об этом сообщает CBS News .

Один из самолетов упал в реку на западной окраине города. По словам очевидцев, он сорвался в пике и перевернулся после удара о воду.

На место катастрофы сразу прибыли лодки, которые подобрали пилота. Спасательные службы затем начали извлекать обломки из воды.

Другой самолет-участник инцидента сумел приземлиться в соседнем с Оттавой аэропорту, несмотря на повреждения носового колеса. На его борту находились четыре человека, в том числе один ребенок.

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