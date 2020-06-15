В Раду внесли законопроект о лишении свободы за вовлечение детей в военизированные и вооруженные формирования

15 июня, 2020, 20:16

Кабмин разработал и зарегистрировал законопроект согласно которому вовлечение детей в военизированные или вооруженные формирования будет караться лишением свободы

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Кабинет министров разработал и внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому вовлечение детей в военизированные или вооруженные формирования будет караться лишением свободы.

Законопроект предусматривает, что вовлечение или принуждение малолетнего или несовершеннолетнего лица к участию в деятельности непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также документ ужесточает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в занятие попрошайничеством, азартными играми. Так, если эти действия повлекли тяжкие последствия для малолетнего или несовершеннолетнего, вовлекавшему виновнику грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.

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