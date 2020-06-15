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Espreso.tvОбществоВ Петербурге прогремел взрыв на одном из военных кораблей, строящихся для ВМС РФ

В Петербурге прогремел взрыв на одном из военных кораблей, строящихся для ВМС РФ


фото: fontanka
В понедельник, 15 июня, на одном из военных судов, строящихся на Адмиралтейских верфях в РФ, произошел взрыв

Об этом со ссылкой на МЧС Петербурга передает "Фонтанка".

По имеющейся информации, во время строительных работ на патрульном корабле "Иван Папанин" взорвался баллон с газом.

Также сообщается о нескольких пострадавших, однако данные по ним разнятся.

Предварительно, два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один получил легкие травмы.

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