В Киеве за сутки коронавирус обнаружили в 53 человек, двое больных умерли, - Кличко

15 июня, 2020, 12:24

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 53 человека

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"Двое больных умерли. Заболели, в том числе трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал мэр.

Заболели: 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет, 27 мужчин от 20 до 87 лет, 3 девочки в возрасте 4, 5, и 6 лет и 2 мальчика, которым 5 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе -12. В Соломенском - 9. Но в Деснянском и Дарницком районах - по 7 случаев.

В Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирование - более 85 тестов на 100 тыс. жителей города.

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