 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 4 поезда дальнего следования: Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон, они начнут курсировать с 19 июня, билеты можно купить уже сейчас

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

Также увеличат периодичность курсирования 3 поездов.

"В фокусе традиционные места отдыха украинцев: Западная Украина и Причерноморье. В частности, поезд №17/18 Харьков - Ужгород отправится из Харькова 19 июня, из Ужгорода 20 июня. Поезд №4/3 Запорожье - Ужгород из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня. Поезд №15/16 Харьков - Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня. Поезд №768/767 Киев - Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня. Указанные поезда будут курсировать через день", - говорится в сообщении.

С 18 июня поезд №106/105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев - Херсон и с 1 июля №12/11 Киев - Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.

Для перевозки пассажиров к местам отдыха в Укрзализныце изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 Киев - Измаил.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать