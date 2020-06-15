Укрзализныця открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования

15 июня, 2020, 19:06

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 4 поезда дальнего следования: Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон, они начнут курсировать с 19 июня, билеты можно купить уже сейчас

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

Также увеличат периодичность курсирования 3 поездов.

"В фокусе традиционные места отдыха украинцев: Западная Украина и Причерноморье. В частности, поезд №17/18 Харьков - Ужгород отправится из Харькова 19 июня, из Ужгорода 20 июня. Поезд №4/3 Запорожье - Ужгород из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня. Поезд №15/16 Харьков - Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня. Поезд №768/767 Киев - Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня. Указанные поезда будут курсировать через день", - говорится в сообщении.

С 18 июня поезд №106/105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев - Херсон и с 1 июля №12/11 Киев - Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.

Для перевозки пассажиров к местам отдыха в Укрзализныце изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 Киев - Измаил.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

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