Укрпочта получила $ 80 тыс. гранта от правительства Японии: на что потратят деньги

15 июня, 2020, 14:39

На грант Министерства коммуникации и внутренних дел Японии и японского Фонда по вопросам финансовой доступности Укрпочта планирует закупить и установить POS-терминалы в отделениях в сельской местности с населением менее 3 тыс. жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Укрпочта получила грант Министерства коммуникаций и внутренних дел Японии и японского Фонда по вопросам финансовой доступности на 80000 долларов США в рамках программы Всемирного почтового союза (ВПС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства предназначены на закупку POS-терминалов для их установки в отделениях в сельской местности с населением менее 3000 человек. Это позволит осуществлять безналичные расчеты за потребленные товары и услуги населению отдаленных населенных пунктов, в которых уже отсутствуют банковские учреждения: принимать платежные карточки для оплаты коммунальных услуг, почтовых переводов, операций снятия наличных и тому подобное.

«Уже не первый год Укрпочта борется за то, чтобы 15 млн. украинцев в 27 тысячах небольших городов и сел имели доступ к современным финансовым услугам. Уже сейчас мы инвестируем в развитие инфраструктуры: закупаем авто, компьютеры, обновляем IT-системы, обучаем работников. Приятно, что Правительство Японии оценило наши инициативы в распространении финансовой инклюзии в Украине и выразил им свою поддержку, выделив грант на приобретение POS-терминалов ", - цитирует пресс-служба слова директора Укрпочты Игоря Смелянского.

По данным Укрпочты, тендер на приобретение POS-терминалов планируется провести до конца этого года через систему Prozorro.

В пресс-службе добавили, что в течение двух лет Укрпочта берет на себя обязательство обеспечить расходы на обслуживание и эксплуатацию POS-терминалов, при этом не тратя ни одной гривны из государственного или местных бюджетов.

Так, учитывая потребности населения Украины уже сейчас в крупнейших 3100 почтовых отделениях Укрпочты установлены и работают более 5 тыс. POS-терминалов, а дополнительно приобретенные благодаря гранту Правительства Японии устройства обеспечат возможность рассчитываться по безналу еще почти 1 млн гражданам.