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Espreso.tvСпортУкраинский волейболист получил российский паспорт

Украинский волейболист получил российский паспорт


фото: sovsport.ru
Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий получил российское гражданство

Об этом сообщают российские СМИ.

Спортсмен рассказал, что считает себя русским

"Я считаю себя больше русским, чем украинцем. Русский - это мой родной язык. Я вырос в русской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске ... Жизнь - непредсказуемая штука, поэтому что-то глобальное загадывать не стоит. Но, конечно, я не исключаю, что останусь жить в России", - сказал Пашицький.

31-летний Дмитрий Пашицький никогда не играл в составе сборной Украины. За свою карьеру он защищал цвета "Парни" (Эстония), "Селвер" (Эстония), "Канна" (Франция), "Купрум Любина" (Польша), "Ресовии" (Польша) и "Лотос Трефл" (Польша ).

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