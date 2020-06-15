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Espreso.tvЭкономикаУкраинская служба доставки запустила регулярные грузовые авиарейсы в Китай

Украинская служба доставки запустила регулярные грузовые авиарейсы в Китай

Украинская компания "Новая почта" запустила два еженедельные регулярных грузовых авиарейса в Китай

Об этом сообщант пресс-служба компании.

"В связи с ростом спроса на международные перевозки "Новая почта Глобал" увеличивает количество прямых авиасообщений с Китаем и запускает два еженедельных рейса Киев-Пекин-Киев", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в мае доставили более 520 тыс. отправлений из-за рубежа - почти вдвое больше, чем в апреле. Это связано с увеличением спроса на перевозки грузов для бизнес-клиентов и ростом количества заказов в международных интернет-магазинах.

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