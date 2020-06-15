Украинская служба доставки запустила регулярные грузовые авиарейсы в Китай
15 июня, 2020, 21:35
Украинская компания "Новая почта" запустила два еженедельные регулярных грузовых авиарейса в Китай
Об этом сообщант пресс-служба компании.
"В связи с ростом спроса на международные перевозки "Новая почта Глобал" увеличивает количество прямых авиасообщений с Китаем и запускает два еженедельных рейса Киев-Пекин-Киев", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в мае доставили более 520 тыс. отправлений из-за рубежа - почти вдвое больше, чем в апреле. Это связано с увеличением спроса на перевозки грузов для бизнес-клиентов и ростом количества заказов в международных интернет-магазинах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?