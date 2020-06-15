Украина в ТКГ настаивает на восстановлении системы налогообложения и доступа мобильных операторов в ОРДЛО
15 июня, 2020, 17:31
Делегация Украины в ТКГ подчеркнула необходимость возобновления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщили по итогам заседания Трехсторонней контактной группы 15 июня во Офисе президента.
В частности, речь шла о восстановлении налогообложения и расчетов в рамках правового поля Украины.
Украинская делегация подчеркнула необходимость инвентаризации государственного и частного имущества в ОРДЛО.
Представители Украины настаивали на обеспечении функционирования мобильной связи на этих территориях украинскими операторами.
Также в делегации заявили о важности водоснабжения для потребителей Луганской области.
В рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками определены три стороны - это Украина, Россия и ОБСЕ