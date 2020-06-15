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Espreso.tvОбществоУкраина в ТКГ настаивает на восстановлении системы налогообложения и доступа мобильных операторов в ОРДЛО

Украина в ТКГ настаивает на восстановлении системы налогообложения и доступа мобильных операторов в ОРДЛО

Делегация Украины в ТКГ подчеркнула необходимость возобновления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщили по итогам заседания Трехсторонней контактной группы 15 июня во Офисе президента.

В частности, речь шла о восстановлении налогообложения и расчетов в рамках правового поля Украины.

Украинская делегация подчеркнула необходимость инвентаризации государственного и частного имущества в ОРДЛО.

Представители Украины настаивали на обеспечении функционирования мобильной связи на этих территориях украинскими операторами.

Также в делегации заявили о важности водоснабжения для потребителей Луганской области.

В рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками определены три стороны - это Украина, Россия и ОБСЕ

 

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