Украина в ТКГ настаивает на восстановлении системы налогообложения и доступа мобильных операторов в ОРДЛО

15 июня, 2020, 17:31

Делегация Украины в ТКГ подчеркнула необходимость возобновления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщили по итогам заседания Трехсторонней контактной группы 15 июня во Офисе президента.

В частности, речь шла о восстановлении налогообложения и расчетов в рамках правового поля Украины.

Украинская делегация подчеркнула необходимость инвентаризации государственного и частного имущества в ОРДЛО.

Представители Украины настаивали на обеспечении функционирования мобильной связи на этих территориях украинскими операторами.

Также в делегации заявили о важности водоснабжения для потребителей Луганской области.

В рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками определены три стороны - это Украина, Россия и ОБСЕ