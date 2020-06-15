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Espreso.tvОбществоУ отца Петра Порошенко случился инсульт, - Березовец

У отца Петра Порошенко случился инсульт, - Березовец

Политолог Тарас Березовец сообщил, что у отца пятого президента Петра Порошенко, Алексея Петровича случился инсульт

Об этом он написал в Telegram.

"У Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное", - сообщил политолог.

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