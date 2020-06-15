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Espreso.tvОбществоТимошенко поддержит "радикала" Ляшко на довыборах в Раду осенью

Тимошенко поддержит "радикала" Ляшко на довыборах в Раду осенью


фото: ba.org.ua
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что партия не будет выдвигать своего кандидата на выборах в Верховную Раду по округу №208 на Черниговщине и поддержит кандидатуру радикала Олега Ляшко

Об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде в понедельник, 15 июня, сообщает Украинская правда.

"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей", - сообщила Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" не планирует выдвигать своего кандидата по округу 208 на Черниговщине.

"Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе", - отметила Тимошенко.

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