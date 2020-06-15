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Espreso.tvОбществоТурция начала новую операцию против курдов в Ираке

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке


фото: reuters
Турецкие военные самолеты нанесли удары по курдским военных объектах в нескольких регионах северного Ирака

"Началась операция Орлиный коготь. Наши самолеты разрушают логово террористов", - сообщили в Минобороны Турции, передает Reuters .

Сообщается, что турецкие военные начали операцию в некоторых северных районах Ирака: Синджаре, Карачаку, запейте, Авасине-Басяне и Хакурк, а также в горах Кандиль.

Издание Anadolu отмечает, что операция началась после нападения курдов на полицейский участок и районы дислокации турецких сил безопасности.

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