Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

15 июня, 2020, 11:14

Турецкие военные самолеты нанесли удары по курдским военных объектах в нескольких регионах северного Ирака

"Началась операция Орлиный коготь. Наши самолеты разрушают логово террористов", - сообщили в Минобороны Турции, передает Reuters .

Сообщается, что турецкие военные начали операцию в некоторых северных районах Ирака: Синджаре, Карачаку, запейте, Авасине-Басяне и Хакурк, а также в горах Кандиль.

Издание Anadolu отмечает, что операция началась после нападения курдов на полицейский участок и районы дислокации турецких сил безопасности.