Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
15 июня, 2020, 11:14
Турецкие военные самолеты нанесли удары по курдским военных объектах в нескольких регионах северного Ирака
"Началась операция Орлиный коготь. Наши самолеты разрушают логово террористов", - сообщили в Минобороны Турции, передает Reuters .
Сообщается, что турецкие военные начали операцию в некоторых северных районах Ирака: Синджаре, Карачаку, запейте, Авасине-Басяне и Хакурк, а также в горах Кандиль.
Издание Anadolu отмечает, что операция началась после нападения курдов на полицейский участок и районы дислокации турецких сил безопасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb