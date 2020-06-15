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Espreso.tvОбществоСтефанишина назвала 5 законов, принятия которых от Украины ждет НАТО

Стефанишина назвала 5 законов, принятия которых от Украины ждет НАТО


фото: armyinform
Среди законов, необходимых для сближения Украины и НАТО, в Альянсе ждут одобрения пяти законопроектов

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ЕП.

"Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, изменения в законодательство о СБУ, закон о разведке, об оборонных закупках и закон о государственной тайне", - скзала Стефанишина.

Она добавила, что закон о гостайне занимает особое место, так как "касается трансформации мышления".

"Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я, как вице-премьер и до этого государственный служащий, с большим восторгом наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи. Без евроатлантической мобилизации эти изменения могли бы еще долго дискутироваться. Сейчас же речь идет о законопроектах, которые уже в парламенте!" - сказала Стефанишина.

  • Украина стремится к членству в Североатлантическом альянсе после получения статуса партнера по расширенным возможностям.
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