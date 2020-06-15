Сергей Ребров хочет пригласить в "Ференцварош" еще одного футболиста из Украины

15 июня, 2020, 20:26

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров хочет видеть в команде вингера шотландского "Селтика" Марьяна Шведа

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.

Данный трансфер может состояться, если украинский тренер останется в венгерском клубе. Интерес к Сергею Реброву проявляют киевское "Динамо" и стамбульский "Фенербахче".

22-летний Марьян Швед является трансферной целью ряда клубов из высших дивизионов Бельгии и Германии. Сам футболист давно находится под Львовом и тренируется индивидуально, но варианты с чемпионатом Украины не рассматривает.

Марьян Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.