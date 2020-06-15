Сергей Ребров хочет пригласить в "Ференцварош" еще одного футболиста из Украины
15 июня, 2020, 20:26
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров хочет видеть в команде вингера шотландского "Селтика" Марьяна Шведа
Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.
Данный трансфер может состояться, если украинский тренер останется в венгерском клубе. Интерес к Сергею Реброву проявляют киевское "Динамо" и стамбульский "Фенербахче".
22-летний Марьян Швед является трансферной целью ряда клубов из высших дивизионов Бельгии и Германии. Сам футболист давно находится под Львовом и тренируется индивидуально, но варианты с чемпионатом Украины не рассматривает.
Марьян Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.
Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.
- 12 июня украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед попал в сферу интересов клубов из Германии и Бельгии .
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