 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСербская православная церковь возобновила акции протеста в Черногории

Сербская православная церковь возобновила акции протеста в Черногории


фото: orthochristian
В Черногории возобновились акции протеста Сербской православной церкви

Тысячи людей приняли в воскресенье участие в молебнах и крестных ходах в разных городах страны, сообщает Балканский обозреватель .

В частности, в Подгорице на акцию собралось около 5000 сторонников СПЦ, в Никшич - более 3 000. Состоялись молебны и Крестные ходы с участием сотен верующих и в приморских городах Будва и Бар.

Управление полиции Черногории выдвинуло несколько уголовных обвинений против лиц, ответственных за собрание, в котором приняли участие более 200 человек, что является нарушением действующих запретов Национального координационного комитета по борьбе с эпидемией коронавируса, но прокуратура не поддержала обвинения. Впрочем, несколько священников из разных городов посетили полицейские участки для дачи показаний по поводу проведения массовых акций.

Акции протеста Сербской православной церкви в Черногории начались в конце прошлого года после принятия парламентом Закона о свободе вероисповедания и права религиозных общин. Новый закон предусматривает возможность установления контроля государства над теми религиозными объектами, которые находились в государственной собственности до присоединения Черногории в Сербию в 1918 году и на которые у церкви нет документов на право собственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать