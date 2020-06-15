Сербская православная церковь возобновила акции протеста в Черногории

15 июня, 2020, 10:20

В Черногории возобновились акции протеста Сербской православной церкви

Тысячи людей приняли в воскресенье участие в молебнах и крестных ходах в разных городах страны, сообщает Балканский обозреватель .

В частности, в Подгорице на акцию собралось около 5000 сторонников СПЦ, в Никшич - более 3 000. Состоялись молебны и Крестные ходы с участием сотен верующих и в приморских городах Будва и Бар.

Управление полиции Черногории выдвинуло несколько уголовных обвинений против лиц, ответственных за собрание, в котором приняли участие более 200 человек, что является нарушением действующих запретов Национального координационного комитета по борьбе с эпидемией коронавируса, но прокуратура не поддержала обвинения. Впрочем, несколько священников из разных городов посетили полицейские участки для дачи показаний по поводу проведения массовых акций.

Акции протеста Сербской православной церкви в Черногории начались в конце прошлого года после принятия парламентом Закона о свободе вероисповедания и права религиозных общин. Новый закон предусматривает возможность установления контроля государства над теми религиозными объектами, которые находились в государственной собственности до присоединения Черногории в Сербию в 1918 году и на которые у церкви нет документов на право собственности.