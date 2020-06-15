Сбивание Ил-76: ликвидация боевика Анащенко является результатом операции украинских спецслужб, - Шевченко

15 июня, 2020, 09:52

Ликвидация боевика Олега Анащенко в 2017 году году стала результатом операции украинских спецслужб

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"4 февраля 2017 года в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев было уничтожено управляемым взрывом полковника террористических НЗФ Олега Анащенко, начальника управления так называемой" народной милиции ЛНР ". Именно этот предатель в июне 2014 года командовал всей ПВО в луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты на наш транспортник ", - отметил Шевченко.

По его словам, украинская сторона отомстила за гибель 9 членов экипажа и 40 десантников под луганским аэропортом.

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