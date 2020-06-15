С начала суток оккупанты один раз обстреляли украинские войска на Донбассе
15 июня, 2020, 17:58
15 июня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.