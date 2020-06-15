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Espreso.tvОбществоС начала суток оккупанты один раз обстреляли украинские войска на Донбассе

С начала суток оккупанты один раз обстреляли украинские войска на Донбассе


фото: reuters
15 июня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

 

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