Руководитель закупок детского питания на 1,2 млрд грн отменил тендер из-за признаков сговора компаний: ГБР вызвала его на допрос

15 июня, 2020, 16:43

15 июня руководство централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетелей по производству о растрате госсредств и злоупотреблении властью из-за отмены тендера на 1,2 млрд грн

Об этом сообщил руководитель централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" Андрей Кузьменко в Facebook.

"Профессиональные закупки" по решению правительства администрируют закупку пакетов малыша для всех регионов Украины (ожидаемая стоимость закупки - 1,2 млрд грн). Организация раскрыла заговор связанных участников (что квалифицируется, как антиконкурентные согласованные действия). Но их заявки не соответствовали тендерной документации, поэтому были отклонены.

"Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет Украины", - написал Кузьменко.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона.

"Я и мои коллеги получили повестку на допрос в ГБР. Пока в качестве свидетелей", - отметил Кузьменко.

Уголовное производство ГБР открыто по статьям 191 (ч. 5) и 364 (ч. 2). В части 5 статьи 191 говорится о присвоении, растрате имущества или завладение чужим имуществом. Статья 191 (ч. 5) - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Статья 364 (ч. 2) - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Чиновник отметил, что аукцион еще не состоялся и ценовые предложения участников закупки не раскрыты.

"Мы готовы к сотрудничеству со следствием и предоставим всю информацию о закупке. Надеемся только, что это дело было открыто для установления справедливости, а не для давления на нашу организацию при проведении социально важной закупки стоимостью в 1,2 млрд грн", - добавил он.

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