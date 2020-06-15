Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата

15 июня, 2020, 14:51

В понедельник, 15 июня, МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Чехии

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года "персонами нон грата" объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им приказано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня", - говорится в сообщении .

В дипведомстве РФ уточнили, что это является ответом на "провокационную акцию официальной Праги", которая выслала двух российских дипломатов.

Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька уже проинформирован о решении Москвы.

5 июня Чехия выслала двух российских дипломатов в связи с делом "рицин", которое, как оказалось, является мистификацией работников посольства РФ.

Ложную информацию о якобы прибытии в Чехию российского дипломата с рицином для убийства чешских политиков намеренно распространил работник посольства РФ в Чехии.