Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года "персонами нон грата" объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им приказано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня", - говорится в сообщении .
В дипведомстве РФ уточнили, что это является ответом на "провокационную акцию официальной Праги", которая выслала двух российских дипломатов.
Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька уже проинформирован о решении Москвы.
5 июня Чехия выслала двух российских дипломатов в связи с делом "рицин", которое, как оказалось, является мистификацией работников посольства РФ.
Ложную информацию о якобы прибытии в Чехию российского дипломата с рицином для убийства чешских политиков намеренно распространил работник посольства РФ в Чехии.
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