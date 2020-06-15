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Espreso.tvОбществоРада рассмотрит программу действий правительства и законопроект о референдуме в четверг, - Разумков

Рада рассмотрит программу действий правительства и законопроект о референдуме в четверг, - Разумков


фото: rada.gov.ua
15 июня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение законопроекта о референдуме в четверг, отметив, что во вторник, 16 июня, парламент будет голосовать за сокращенную процедуру рассмотрения

Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета, передает Еспресо.TV .

Разумков отметил, что зарегистрированный на прошлой неделе в ВР законопроект о референдуме № 3612, определенный Зеленским как неотложный, будет рассматриваться на заседании в четверг.

"Во вторник мы рассмотрим сокращение сроков, а позже, в четверг возможно, если все будет хорошо, мы сможем его рассматривать в первом чтении по сути".

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"Также важны законопроекты, такие как помощь креативным индустриям, кадровые вопросы. Одним из важных аспектов нашей работы является то, что на четверг будет выноситься доработана программа действий правительства. Она уже поступила в Верховную Раду Украины, и я думаю, что у нас будет возможность рассмотреть ее и принять соответствующее решение.

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