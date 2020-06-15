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Espreso.tvМир"За клевету на ветерана Второй мировой войны": в России открыли дело против Навального

"За клевету на ветерана Второй мировой войны": в России открыли дело против Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального, его подозревают в клевете на ветерана Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального. Его подозревают в клевете на ветерана Второй мировой войны, который снялся в рекламе голосования за поправки к Конституции.

По выдвинутой статье Навальному грозит штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.

Отмечается, ролик о голосовании по поправкам в Конституцию появился на одном из телеканалов 2 июня. В нем принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.

Отмечается, что впоследствии Навальный разместил этот ролик на своей странице в соцсети с комментарием, который, по мнению Следственного комитета, содержит "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана".

В настоящее время проводится следствие.

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