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Espreso.tvОбщество"Бесчеловечное отношение": истфак КНУ отреагировал на избиение полицией своего аспиранта под Шевченковским судом

"Бесчеловечное отношение": истфак КНУ отреагировал на избиение полицией своего аспиранта под Шевченковским судом

На факультете, где работает избитый полицейскими активист вспомнили о том, какими результатами обернулось избиение демонстрантов во время Революции Достоинства

Об этом говорится в заявлении исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко на сайте и в Facebook.

"Сегодня, 15 июня 2020 года, во время акции протеста возле Шевченковского районного суда полиция применила чрезмерную физическую силу, нанеся повреждения аспиранту исторического факультета, участнику боевых действий Кирьякову Александру Евгеньевичу", - говорится в заявлении.

На факультете отметили, что в обнародованных в СМИ сообщениях четко видно, что Кирьякова бьют полицейские, тогда как он уже лежит на земле.

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"Такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны за независимость не укладывается в рамки здравого смысла", - отметили историки.

"Больно констатировать, что некоторые наши правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства - и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013-2014 годах. Они не хотят видеть настоящих врагов, которые ежедневно убивают наших защитников на Восточном фронте. Мы надеемся, что заявление руководителя ГУ полиции Киева А. Крищенко об отстранении "ретивых" полицейских и начало служебной проверки даст реальные результаты, а не будет банальным очковтирательством общественности", - подчеркнули на историческом факультете Киевского национального университета.

  • Напомним, 15 июня под Шевченковским судом, где выбирают меру пресечения Стерненко, произошла потасовка. Сторонников Шария оттеснили от суда
  • Позже стало известно о задержанных полицией активистах
  • В знак протеста против запрета провести автомобиль звукового сопровождения акции во двор суда активисты перекрыли движение по улице Дегтяревской: пропускают только общественный транспорт и экстренные службы

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