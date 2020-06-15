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Espreso.tvЭкономикаПриватБанк первым запустил единственное приложение Приват24 для ФЛП и физлиц

ПриватБанк первым запустил единственное приложение Приват24 для ФЛП и физлиц

Чтобы пользоваться единственным сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии

Об этом сообщает пресс-служба банка .

Согласно сообщению, отныне более 700 тыс предпринимателей, которые обслуживаются в ПриватБанке, смогут работать со счетами в привычном для них Приват24 для физических лиц. Чтобы пользоваться единственным сервисом, нужно лишь обновить мобильный банк до последней версии.

"Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы - так делали раньше и мы, но еще в прошлом году мы поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей по работе в Приват24 для физических лиц", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергея Клюева.

Клюев отметил, что в дальнейшем банк планирует упрощать функционал мобильного Приват24 для предпринимателей, а именно делать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24бизнес, а также сделает более практичным порядок дистанционной взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами внутри мобильного банка.

  • Ранее в Приват24 запустили сервис для отслеживания и оплаты штрафов ПДД.
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