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Espreso.tvОбществоПолиция не допустила Красный Крест к задержанным на акции в поддержку Стерненко, - волонтер

Полиция не допустила Красный Крест к задержанным на акции в поддержку Стерненко, - волонтер

Полиция не пропустила волонтеров "Красного креста" к задержанным участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко

Об этом Радио Свобода рассказала волонтер отряда "Красного Креста" по имени Валентина.

"Мы им говорили, что нам нужно осмотреть потенциального пострадавшего, потому что мы не знали, в каком он состоянии. К сожалению, мы несколько раз пытались проорваться, но нас не допустили. Нас пропустили тольо возле машин, когда с одной стороны уже открыли кордон. Тогда мы уже не увидели пострадавшего", - сказала девушка.

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Она добавила, что полиция не подтвердила волонтерам факт задержания.

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"Ребят забрали за кордон полиции, мы пытались потом уже к ним пройти. Мы сказали: "пропустите, нам надо осмотреть задержанных". Они сказали: "задержанных нет, мы никого не задерживали, ничего не знаем", - добавила волонтер.

  • Напомним, 15 июня во Шевченковским судом, где выбирают меру пресечения Стерненко, произошла потасовка. Сторонников Шария оттеснили от суда
  • Позже стало известно о задержанных полицией активистах.
  • В знак протеста против запрета провести автомобиль звукового сопровождения акции во двор суда активисты перекрыли движение по улице Дегтяревской: пропускают только общественный транспорт и экстренные службы

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