Полиция не допустила Красный Крест к задержанным на акции в поддержку Стерненко, - волонтер

15 июня, 2020, 18:45

Полиция не пропустила волонтеров "Красного креста" к задержанным участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко

Об этом Радио Свобода рассказала волонтер отряда "Красного Креста" по имени Валентина.

"Мы им говорили, что нам нужно осмотреть потенциального пострадавшего, потому что мы не знали, в каком он состоянии. К сожалению, мы несколько раз пытались проорваться, но нас не допустили. Нас пропустили тольо возле машин, когда с одной стороны уже открыли кордон. Тогда мы уже не увидели пострадавшего", - сказала девушка.

Смотрите также: Полицейский бьет ногами лежащего задержанного под Шевченковским судом. ФОТОФАКТ

Она добавила, что полиция не подтвердила волонтерам факт задержания.

Читайте также: Дело Стерненко: журналист рассказал подробности столкновений под Шевченковским судом

"Ребят забрали за кордон полиции, мы пытались потом уже к ним пройти. Мы сказали: "пропустите, нам надо осмотреть задержанных". Они сказали: "задержанных нет, мы никого не задерживали, ничего не знаем", - добавила волонтер.

Напомним, 15 июня во Шевченковским судом, где выбирают меру пресечения Стерненко, произошла потасовка. Сторонников Шария оттеснили от суда

Позже стало известно о задержанных полицией активистах.

В знак протеста против запрета провести автомобиль звукового сопровождения акции во двор суда активисты перекрыли движение по улице Дегтяревской: пропускают только общественный транспорт и экстренные службы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb