Почти 30 украинских послов ожидают ротации, - Кулеба

15 июня, 2020, 16:38

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что почти 30 послов и руководителей представительств Украины за рубежом ожидают ротацию

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-презентации "100 дней изменений в МИД" в понедельник, сообщает Еспресо.TV .

"У нас в целом 82 должности послов и 7 руководителей представительств при международных организациях. Сейчас у нас в работе, то есть на отзыв и на назначение - почти 30. То есть это означает, что кого-то мы отзываем, кого мы назначаем. Но назначение посла - это всегда очень длительный процесс и предполагает много элементов, поэтому все эти люди из того списка, который я назвал, находятся на разных стадиях назначения ", - сказал министр.

Глава МИД отметил, что ему также не нравится ситуация с наличием большого количества вакантных должностей послов Украины за рубежом, поэтому он пытается исправить эту ситуацию.